Tausende fordern in Israel Geisel-Deal

In Israel haben Tausende gegen die Regierung von Premierminister Benjamin Netanyahu und für ein sofortiges Abkommen im Gaza-Krieg zur Freilassung der Geiseln demonstriert. Kurz vor Netanyahus Abflug in die USA hielten Demonstranten in Jerusalem Transparente mit der Aufschrift "Kein Flug ohne Abkommen" in die Höhe, wie die "Times of Israel" am Samstagabend berichtete. Am Mittwoch will Netanyahu vor beiden Kammern des US-Kongresses zu Israels Vorgehen im Gazastreifen sprechen.