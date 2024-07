Trump: "Kugel für die Demokratie eingefangen"

Es war Trumps erster Wahlkampfauftritt nach dem Attentat vom vorigen Samstag und sein erster nach seiner offiziellen Kür zum Präsidentschaftskandidaten der Republikaner auf dem Parteitag diese Woche. Trump war bei dem Attentat bei einer Wahlkampfveranstaltung in Butler im US-Staat Pennsylvania von einer Kugel leicht am Ohr verletzt worden. Am Samstag trug er ein kleines, hautfarbenes Pflaster am rechten Ohr.