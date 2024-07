Experte rät wegen steigender Covid-Welle zu früher Impfung

Der Molekularbiologe Ulrich Elling empfiehlt angesichts der in den letzten Wochen deutlich gestiegenen Corona-Abwasserwerte, mit den Booster-Impfungen nicht bis in den Winter hinein zu warten. Denn der Anstieg sei ein bis zwei Monate früher erfolgt als im Sommer 2023, sagte er im APA-Interview. Damit könnte eine zu erwartende steile Zunahme der Fälle (wie sie im Vorjahr im Spätherbst und vor allem im November/Dezember erfolgte) schon früher eintreten.

"Wenn man das jetzt schon sieht, dass da so ein Potenzial ist (für neue Infektionen, Anm.), muss man davon ausgehen, dass die Welle (bzw. der weitere Anstieg dieser, Anm.) früher kommt als im letzten Jahr." Daher müsse man beim Impfen auch früh ansetzen: "Da die Impfung ein paar Wochen braucht, bis sie wirkt, geht sich das meines Erachtens nicht aus, gemeinsam mit der Grippe zu impfen", so Elling mit Blick darauf, dass die Grippesaison deutlich später beginnt.

Auch verwies er darauf, dass es in Österreich im letzten Jahr eine sehr schlechte Durchimpfungsrate gab. Leider sehe er keine Anzeichen dazu, dass die Politik Bestrebungen setzt, dem entgegenzuwirken. Auch mit Blick auf die Nationalratswahl im Herbst sei davon auszugehen, dass kaum jemand das Thema Impfen in die Hand nehmen werde, so Ellings Befürchtung.

Der Experte verwies aber auch auf die neuen Varianten, die gegenüber der im Winter vorherrschenden XBB- und JN.1-Varianten einen Wachstumsvorteil haben. Nach den sogenannten "FLiRT"-Varianten (KP.1.1, KP.2) setzt sich international und auch in Österreich aktuell die JN.1-Tochtervariante KP.3 (und deren Tochtervarianten) durch (sogenannte "FLuQE"-Varianten, die gegenüber "FLiRT" noch einmal einen Wachstumsvorteil aufweisen). Möglicherweise könnte es nun bereits im Spätsommer zu einem hohen Plateau an Infektionen kommen und damit dann keine so hohe Spitze der Winterwelle entstehen wie letzten Dezember, so Elling - dies sei aber hochspekulativ und unsicher.