Zehnjährige Autolenkerin krachte gegen Hausmauer in Oberösterreich

St. Lorenz am Mondsee - Eine Zehnjährige ist Samstagmittag mit dem Wagen des Vaters in St. Lorenz bei Mondsee (Bezirk Vöcklabruck) gegen eine Hausmauer gekracht. Dabei wurden das Mädchen hinter dem Steuer und ihre siebenjährige Schwester auf dem Rücksitz schwer verletzt. Die beiden Kinder kamen mit dem Roten Kreuz in das LKH Salzburg. Der Vater der beiden hatte die Zehnjährige auf dem eigenen Feld neben dem Wohnhaus hinter das Steuer gelassen, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung.