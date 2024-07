Schwerer Sturz in Wörgl: E-Bike-Fahrer (72) zog sich Kopfverletzungen zu

Wörgl – Schwere Kopfverletzungen hat sich ein E-Bike-Fahrer am Samstagabend in Wörgl zugezogen. Laut Polizei dürfte der 72-Jährige zwischen 22 Uhr und 22.30 Uhr auf der Anton-Bruckner-Straße gestürzt sein. Wieso war zunächst unklar.

Ein später hinzugekommener Mann bemerkte den bewusstlos am Boden liegenden 72-Jährigen und setzte die Rettungskette in Gang. Die Rettung brachte den Verletzten zuerst ins Krankenhaus Kufstein, dann wurde er in die Klinik Innsbruck überstellt. (TT.com)