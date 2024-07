Die Sorge vor Tigermücken in Tirol wächst – doch was hilft gegen die Exoten?

Was tun gegen die lästigen Stechmücken? In Tirol vermehrt sich die Asiatische Tigermücke. Das gebietsfremde Tier ist seit 2022 sogar in ganz Österreich nachgewiesen. Durch ein Gelsenmonitoring der AGES wird die Verbreitung überwacht.

Wien – In Österreich wurden bisher etwa 50 verschiedene Arten von Stechmücken nachgewiesen. Diese sind nicht nur lästig, sie können auch potenzielle Überträger von Krankheitserregern sein. Die Asiatische Tigermücke ist eine von ihnen und wurde 2012 erstmals in Tirol nachgewiesen.

Besonders solche exotischen und gebietsfremden Mücken, die sich erst in den vergangenen Jahrzehnten in Europa angesiedelt haben, steigern das Risiko der Verbreitung von (sub)tropischen Infektionskrankheiten wie dem West-Nil-Fieber, Dengue-Fieber, Zika-Virus-Infektion oder Chikungunya-Fieber.

Die meisten Erkrankungen können durch heimische Mücken nicht übertragen werden. Die Ausbreitung wird im jährlichen Gelsenmonitoring der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) überwacht. Wie man sich am besten vor einer möglichen Infektion schützen und die Verbreitung reduzieren kann, weiß Gesundheitsdirektorin Theresa Geley: „Im Unterschied zu den heimischen Mückenarten, die eher während der Dämmerung aktiv sind, ist die Asiatische Tigermücke ein tagaktives Insekt.“

Um Gelsenstiche zu vermeiden, sollte man am besten lange, helle Kleidung tragen und Insektenschutzmittel verwenden. Verschließen Sie zudem Fenster und Türen mit Insektenschutzgittern. Eingeschleppte Mücken sollten in der warmen Jahreszeit so wenig wie möglich geeignete Brutplätze finden. Alle Möglichkeiten zu kleinen Wasseransammlungen sollten daher in den privaten Gärten wie auch in öffentlichen Bereichen vermieden werden.

Einfache Tipps, um Brutstätten zu reduzieren Tigermücken legen ihre Eier bevorzugt in kleine Wasseransammlungen in Astlöchern oder Blattachseln von Pflanzen. In der städtischen Umgebung sind es meist kleine Wasserstellen wie beispielsweise Regentonnen, Blumentopfuntersetzer, Vogeltränken, Gießkannen oder verstopfte Regenrinnen. Brutgewässer reduzieren: Gegenstände, in denen sich Wasser sammeln abdecken oder einmal pro Woche entleeren oder umdrehen.

Gegenstände, in denen sich Wasser sammeln abdecken oder einmal pro Woche entleeren oder umdrehen. Kleinstwasserstellen abdecken: Schirmständer, Zaunrohre, etc. im Garten und Balkon abdecken oder mit Sand befüllen.

Schirmständer, Zaunrohre, etc. im Garten und Balkon abdecken oder mit Sand befüllen. Dachrinnenabfluss säubern: Verstopfte Dachrinnen reinigen und entleeren.

Verstopfte Dachrinnen reinigen und entleeren. Überwinterung der Eier verhindern: Wasserbehälter im Herbst gründlich abwischen und trocken lagern.

Verbreitung in Tirol eindämmen

Die Asiatische Tigermücke ist eine gebietsfremde Gelsenart und stammt ursprünglich aus Südost-Asien. Seit rund 30 Jahren breitet sie sich von Süden her in Europa aus. Steigende Temperaturen und Niederschlag im Zuge der Klimaerwärmung begünstigen die Verbreitung. Tropische Mücken können aufgrund dieser Veränderungen ebenfalls im österreichischen Klima „heimisch“ werden. 2022 wurde die Tigermücke in Österreich erstmals in allen Bundesländern nachgewiesen.

Die Asiatische Tigermücke wurde 2012 auch in Tirol gesichtet. © AFP

Um die Verbreitung der Asiatischen Tigermücke in Tirol einzudämmen, wurde daher erst kürzlich allen Tiroler Gemeinden seitens des Landes Informationsmaterial zur Verfügung gestellt. In bewohnten Gebieten bieten beispielsweise Parks und Gärten viele potenzielle Brutstatten und erleichtern so die Ansiedlung der Tigermücken. „Städtische ‚Wärmeinsel-Effekte‘ und künstliche Bewässerung erhöhen das Überleben und den Bruterfolg der Tigermücke. Daher ist es wichtig, die Menschen zu sensibilisieren, um Brutstätten zu vermeiden und damit die Verbreitung der Tigermücke in Tirol einzudämmen“, betont Gesundheitsdirektorin Geley.

Meldung von Tigermücken

Mittels der kostenfreien App „Mosquito Alert“ kann zudem jede und jeder Einzelne mithelfen, die Verbreitung von Tigermücken und anderer Stechmücken zu überwachen. Tigermücken sind immer kleiner als eine 1-Cent-Münze und mit ihren weißen Streifen auf Körper und Beinen leicht zu erkennen. Allerdings ist ein weißer Längsstreifen am Halsschild für die Erkennung ausschlaggebend.

Mittels der App können Fotos der Stechmücken eingesendet werden, die anschließend automatisch bestimmt und erforderlichenfalls von nationalen und internationalen ExpertInnen beurteilt werden. Neben Tigermücken können auch weitere gebietsfremde Gelsenarten wie die Japanische Buschmücke, Koreanische Buschmücke und die bisher in Österreich noch nicht nachgewiesene Gelbfiebermücke oder auch die heimische Gemeine Stechmücke gemeldet werden. Diese ist von den heimischen Arten jene, welche die größte Bedeutung in der Verbreitung von Krankheitserregern wie dem West-Nil-Virus hat.

Die Fundstellen werden dann auf einer öffentlich zugänglichen Karte angezeigt.