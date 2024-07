Bei Kaiserwetter hat am Sonntag das Bundesmusikfest in Reutte stattgefunden – nach Stadterhebung und Stadtfest der dritte Höhepunkt an diesem Wochenende. Tausende Besucher säumten die Straßen, während die Außerferner Kapellen beim Festumzug samt Marschmusikbewertung vorbei marschierten.