Dieb in Lanser Hofladen auf frischer Tat ertappt: Verfolgungsjagd durchs Dorf

Lans – Für Aufsehen gesorgt hat am Samstagnachmittag die Verfolgung eines Diebs in Lans. Ein 40-Jähriger wollte sich gegen 15.30 Uhr an der Handkasse eines Hofladens bedienen, wurde dabei allerdings auf frischer Tat ertappt – und schließlich durch den Ort verfolgt.

Dem 40-Jährigen gelang es jedoch, die Tür aufzudrücken, sich loszureißen und in Richtung Dorfzentrum zu flüchten. Dabei verlor er die Beute in der Höhe eines mittleren zweistelligen Betrags. Der 34-Jährige verfolgte den Dieb und machte durch lautes Zurufen Anrainer darauf aufmerksam. Drei davon schlossen sich der Verfolgung an – teils zu Fuß, teils mit Fahrrädern, so die Polizei.