Duell in Kitzbühel: Tiroler Erler fordert Tennis-Star Thiem beim Abschieds-Auftritt

Der Kramsacher Sandro Kopp hat den Sprung in den Hauptbewerb der Generali Open nicht geschafft, der Kufsteiner Alexander Erler trifft am Montag im Doppel auf Dominic Thiem.

Kitzbühel – Der Tiroler Alexander Erler bekommt es bei seinem ersten Doppel-Auftritt am Montag mit dem prominentesten Gegner in Kitzbühel zu tun. Der 26-jährige Kufsteiner fordert an der Seite eines deutschen Ersatz-Partners Andreas Mies Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem, der bei seinem Abschieds-Auftritt bei den Generali Open mit Daniel Altmaier (GER) antritt.

Der Kramsacher Sandro Kopp verpasste indes den Sprung in den Hauptbewerb . Der 24-jährige Tiroler gab am Sonntag in der zweiten Qualifikationsrunde des ATP-250-Tennis-Turniers in Kitzbühel gegen den Argentinier Andrea Collarini beim Stand von 2:6,0:3 aufgrund einer Schulterverletzung auf.

„Meine rechte Schulter hat den Geist aufgegeben, da ist nichts mehr gegangen. Ich habe es das ganze Match versucht, aber es ist immer schlimmer geworden“, meinte der 24-jährige.

Damit spielen vier Österreicher im Hauptbewerb, der am Montag beginnt. Gleich am ersten Tag gibt Youngster Joel Schwärzler gegen den Brasilianer Thiago Seyboth Wild sein Debüt auf der ATP-Tour. Am Dienstag stehen das Österreicher-Duell Sebastian Ofner gegen Lukas Neumayer und in der Nightsession das Match von Dominic Thiem gegen den Argentinier Thiago Agustin Tirante auf dem Programm. (TT.com)