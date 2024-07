Nichts ging mehr: Zug blieb am Sonntag auf Bahnstrecke in Breitenwang stecken

Reutte – Ein Oberleitungsschaden führte am Sonntag dazu, dass auf der Bahnstrecke in Breitenwang ein Zug der Deutschen Bahn stecken blieb. Wie die Leitstelle Tirol auf Anfrage bestätigte, war ein Oberleitungsschaden Grund für den abrupten Stillstand.

Die Freiwillige Feuerwehr Breitenwang war am Sonntagnachmittag im Einsatz, die Fahrgäste wurden gebeten, den Zug zu verlassen. Auch am Montag stand der Zug weiter „gottverlassen“ herum. Was genau hier passiert ist und wie lange der Zug noch auf den Gleisen stehen wird, ist derzeit noch nicht klar. (TT.com)