Stundenlanger Löscheinsatz: Blitz sorgte für Waldbrand in Kals am Großglockner

Kals am Großglockner – Brandalarm am Sonntag in Kals am Großglockner. Wie die Polizei berichtet, kam es wohl aufgrund eines Blitzeinschlages am letzten Donnerstag, dem 18. Juli, Sonntagfrüh um etwa 9.30 Uhr zu einem Brand im Bereich der „Kehrenleite“ im Gemeindegebiet von Kals am Großglockner. Aufgrund des unwegsamen Geländes mussten die Löscharbeiten durch den Polizeihubschrauber Libelle „Kärnten“ durchgeführt werden.