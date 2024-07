42-Jähriger kommt in Söll von Straße ab und beschädigte Straßenschild

Söll – Sonntag gegen 16.55 Uhr war ein 42-jähriger Österreicher mit seinem Auto im Gemeindegebiet von Söll auf der B178 von Wörgl kommend in Richtung St. Johann in Tirol unterwegs. Bei Straßenkilometer 11 kam der Mann eigenen Angaben zufolge aufgrund von Sekundenschlaf von der Fahrbahn ab und überfuhr ein im Feld stehendes Verkehrsschild. Anschließend lenkte er den stark beschädigten Wagen wieder zurück auf die Loferer Straße (B178) und parkte diesen schließlich an seiner Wohnadresse.