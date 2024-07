Weniger Krebs durch weniger Alkohol

"Alkoholkonsum steht in einem Zusammenhang mit vielen Erkrankungen und Schäden, zum Beispiel mit verschiedenen Krebsformen: Mund-, Kehlkopf-, Speiseröhren-, Leber-, Dickdarm- und Brustkrebs. Die Krankheitsbelastung durch Alkohol-assoziierten Krebs ist erheblich und entsprach im Jahr 2020 weltweit 4,1 Prozent aller Krebserkrankungen", schrieben vor kurzem Michael Schwarzinger von der Abteilung für Prävention der Universitätsklinik von Bordeaux in Frankreich und seine Co-Autoren, unter ihnen Jürgen Rehm vom Europa-Regionalbüro der WHO, in "Lancet Public Health" (DOI: 10.1016/S2468-2667(24)00107-5).