Sieben Verletzte bei schwerem Verkehrsunfall in Langkampfen

Langkampfen – Bei einem schweren Unfall am Sonntagabend wurden in Langkampfen sieben Personen verletzt. Wie die Polizei berichtet fuhr ein 17-Jähriger gegen 18.10 Uhr mit einem Pkw auf der L 212 von Kufstein in Richtung Kirchbichl. Im Auto befanden sich vier weitere Personen im Alter von 16 bis 20 Jahren.