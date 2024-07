22-Jähriger in den Hohen Tauern, 18-Jähriger auf Zugspitze von Blitz erschlagen

Grainau, Uttendorf - Am Sonntag wurden bei heftigen Unwettern zwei junge Menschen von Blitzen getroffen und getötet. Ein tragischer Unfall ereignete sich in den Hohen Tauern in Salzburg, ein weiterer auf der Zugspitze in Deutschland.

In den Hohen Tauern wurde am Sonntagabend ein 22-jähriger Wanderer vom Blitz erschlagen. Der Kärntner war laut Polizei mit seiner Mutter und seinem Bruder am Weg von der Sudetendeutschen Hütte in Osttirol zur Rudolfshütte im Salzburger Stubachtal, als das Trio unweit ihres Ziels in ein heftiges Gewitter geriet. Während ein Teil der Familie unter einem Felsvorsprung Schutz suchte, ging der 22-Jährige weiter und wurde in rund 2300 Metern Seehöhe vom Blitz getroffen.

Nachdem das Unwetter abgezogen war, fand der Bruder den leblosen Mann. Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos, auch der Notarzt eines Rettungshubschraubers konnte dem 22-Jährigen nicht mehr helfen. Der Tote wurde von einem Polizeihubschrauber geborgen und ins Tal gebracht.

Neben dem tödlichen Blitzschlag richtete das Unwetter am Abend auch in Teilen des Pinzgaus und Pongaus Schäden an. Laut Landesfeuerwehrkommando standen beinahe 500 Feuerwehrleute im Einsatz, um Straßen von umgestürzten Bäumen oder Muren zu befreien. Auch zahlreiche Dächer wurden abgedeckt und Keller überflutet. Mehrere Straßenverbindungen mussten vorübergehend gesperrt werden, auch auf der ÖBB-Strecke im Pongau wurde für gut eine Stunde der Verkehr eingestellt.

18-Jähriger auf Zugspitze getötet

Ein 18-Jähriger ist nach einem Blitzschlag auf Deutschlands höchstem Berg gestorben. Der junge Mann war nach Polizei-Angaben mit zwei weiteren Männern aus Nordrhein-Westfalen auf die Zugspitze (2962 Meter) gefahren und zum unweit von der Terrasse der Bergstation entfernten Zugspitzgipfel gelaufen. Auf dem Weg zurück - das sind keine 80 Meter - sei ein Blitz am Sonntag heftig im Bereich des Gipfels eingeschlagen.

Der 18-Jährige aus einer Gemeinde im Kreis Viersen wurde demnach tödlich verletzt. Seine Begleiter wurden durch den Kriseninterventionsdienst betreut. Das Unwetter erschwerte die Rettungsmaßnahmen. Ein Hubschrauber konnte nicht fliegen, die Zugspitzbahn nicht fahren. Die Bergung habe dadurch erst mit Verzögerung erfolgen können, hieß es - auch weil mehrfach Blitze im Bereich der Bergstation und des Gipfels einschlugen. (dpa)