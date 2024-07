Quad stürzte in Rettenschöss über Abhang: 18-Jähriger rettete sich durch Sprung

Rettenschöss – Ein 18-Jähriger ist am Sonntag in Rettenschöss mit einem Quad verunfallt. Der Mann erlitt Prellungen und Abschürfungen am ganzen Körper, hatte dabei aber wohl noch Glück im Unglück: Er konnte sich mit einem Sprung retten, bevor das Fahrzeug 40 Meter über einen steilen Abhang stürzte und sich dabei überschlug.