Betrunken, zu schnell, zu laut: Motorradfahrer in Ainet ist Führerschein los

Ainet – Einen besonders dreisten Motorradfahrer erwischte die Polizei am Samstag in Ainet in Osttirol. Ein 35-Jähriger wurde auf der Felbertauernstraße mit 140 km/h geblitzt – erlaubt waren nur 80 km/h. Dem nicht genug: Ein Alkotest verlief positiv. Außerdem überschritt die Standgeräuschmessung des Motorrads die zulässige Lautstärke.