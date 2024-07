Trauer und Bestürzung in Lienz: Der Gründer des Olala-Festivals ist tot

Lienz – „Wir müssen die erschütternde Nachricht des völlig unerwarteten Ablebens von Hans Mutschlechner überbringen.“ Das erklärt die Familie des Lienzers am Montagvormittag in einer Aussendung. „Sein sehnlichster Wunsch war es, dass das Festival stattfindet: Olala war sein Leben. Wir werden das Festival in seinem Sinne fortführen. Etwaige Änderungen werden bekannt gegeben. Wir bitten um Verständnis, wenn nicht alles so funktionieren sollte wie geplant.“