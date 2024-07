Auch Mutter unter den Opfern: Mann erschoss sechs Menschen in Altersheim in Kroatien

Zagreb – Der Schusswaffenangriff in einem Altersheim in Daruvar, einer Stadt rund 130 Kilometer östlich von Zagreb, hat laut Medienberichten ein weiteres Leben gefordert. Die Zahl der Todesopfer stieg damit auf sechs an. Der Täter wurde festgenommen. Im Krankenhaus wurden sieben weitere Verletzte behandelt, drei davon befanden sich in Lebensgefahr.