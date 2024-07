Mann erschoss mindestens fünf Menschen in Altersheim in Kroatien

Zagreb - In Kroatien hat ein Mann mehrere Menschen in einem Altersheim getötet und ist danach festgenommen worden. Das bestätigte die kroatische Polizei auf Anfrage des Portals "index.hr". Zur Zahl der Todesopfer machte die Polizei keine Angaben.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge tötete der Mann in dem Altenheim auch seine dort wohnende Mutter. Zu den insgesamt fünf Opfern gehörten den Berichten zufolge zudem weitere Heimbewohner und eine Pflegeperson.

Der bewaffnete Mann sei in das Alten- und Pflegeheim im zentralkroatischen Daruvar eingedrungen und habe aus unklaren Motiven um sich geschossen. Fünf Opfer seien sofort tot gewesen, es gebe weitere Verletzte, berichtete "index.hr".

Der Angreifer sei kurz danach in einem Café von der Polizei gestellt und festgenommen worden. Der Tatverdächtige sei ein pensionierter Militärpolizist, geboren 1973, berichtete das Portal "mojportal.hr".

Am Tatort werden Gesundheitsminister Vili Beros, der Minister für Arbeit, Rentensystem, Familien- und Sozialpolitik Marin Piletic sowie Innenminister Davor Bozinovic erwartet. Auch Ministerpräsident Andrej Plenkovic will sich am Nachmittag zum tödlichen Angriff äußern. (APA/AFP)