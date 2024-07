Lkw verlor am Fernpass heißen Kakao: Straße stundenlang gesperrt

Nassereith – Am Sonntagnachmittag verlor ein Lkw auf der Fernpassstraße einen Teil der flüssigen Ladung und verursachte dadurch eine stundenlange Total- bzw. Teilsperre. Der 49-jährige Lenker war gegen 15.15 Uhr von Nassereith kommend in Richtung Fernpass unterwegs, also es aufgrund einer undichten Gummidichtung „zu einem massiven Austritt der flüssigen Beladung“ kam. Laut Polizei handelte es sich dabei um „heiße Kakaomilch“.