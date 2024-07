Medizinischer Notfall: Lena Meyer-Landrut musste wieder ein Konzert absagen

Die ESC-Siegerin von 2010 kämpft schon länger mit gesundheitlichen Problemen. Nach einem Krankenhausaufenthalt Anfang Juli, konnte die 33-Jährige am Sonntag erneut nicht auftreten. Die Absage kam kurz vor dem Konzert.

Ansbach – Lena Meyer-Landrut ist derzeit eigentlich mit ihrem neuen Album „Loyal to myself“ auf Tournee. Vor einer guten Woche hatte sie wegen starker Bauch- und Nierenschmerzen Konzerte in München und Wangen im Allgäu abgesagt. Sie musste, wie ihr Team mitteilte, ins Krankenhaus. Ihre Fans waren daraufhin in Sorge.

Anfang Juli meldete sich die deutsche Sängerin nach der krankheitsbedingten Absage bei ihren Fans . Sie schien guter Dinge zu sein. „Langsam wieder aufm Damm“, schrieb die 33-Jährige auf Instagram. „Einige Tage Pause und Ruhe mussten sein“, meinte sie und bedankte sich für Genesungswünsche. Und bei einem Live-Auftritt beim Sommerfestival 2024 in Wolfsburg am Samstag schien noch alles in Ordnung zu sein.

Doch nun der nächste Schock: Die Musikerin musste am Sonntag einen weiteren Auftritt krankheitsbedingt absagen. Sie sollte beim Festival Ansbach Open in Mittelfranken auf der Bühne stehen. Die Absage kam offenbar nur wenige Minuten, bevor sie auf die Bühne sollte.

Vorfall kam unerwartet

„Aufgrund eines medizinischen Notfalls kann Lena heute Abend leider nicht bei uns in Ansbach auftreten", teilten die Organisatoren des Festivals auf ihrer Internetseite mit. In einer Instagram-Story der Sängerin schrieb ihr Team, dass der Vorfall „unerwartet" gewesen sei. „Sie befindet sich in ärztlicher Behandlung." Weiter teilte das „Team Lena" den Fans mit: „Wir hoffen auf euer Verständnis in dieser Situation. Es bricht Lena das Herz, dass sie nicht spielen kann."

Wolfgang Bartusch, der Vorsitzende der Ansbacher Kammerspiele, erläuterte gegenüber der „Fränkischen Landeszeitung", dass der medizinische Notfall bei der Anfahrt der Sängerin aufgetreten und sie in ein Krankenhaus gebracht worden sei. Sogar ihre Band und die Bühnencrew, die bereits mit dem Soundcheck in Ansbach begonnen hatten, seien von der Absage überrascht worden. Eigentlich hätte Lena Meyer-Landrut zum Abschluss des Festivals ein Doppelkonzert mit Leony (27) geben sollen. Ihre Kollegin gab aufgrund des Ausfalls dann eine verlängerte „Einzelshow".

Rückfall in Depressionen

Wie die „Fränkische Landeszeitung" weiter berichtete, hätte der Termin in Ansbach eine besondere Bedeutung für Lena Meyer-Landrut gehabt. 2019 war sie von der dortigen Hochschule für ihren Kampf gegen Cyber-Mobbing und Hasskommentare auf Social Media mit dem Bildungspreis geehrt worden.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Sängerin aus gesundheitlichen Gründen Konzerte absagen musste. Im August 2023 konnte sie nach einem Reitunfall in Going in Tirol mit einem Kreuzbeinbruch nicht mehr auf die Bühne. In ihrer eigenen Youtube-Dokumentation sprach sie zudem über einen Rückfall in ihre Depressionen im Dezember vergangenen Jahres.