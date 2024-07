Fußgänger in St. Johann frontal von Auto erfasst und verletzt

St. Johann i.T. – Am Sonntagabend war ein 38-jähriger Österreicher gegen 22 Uhr mit seinem Auto im Ortsgebiet von St. Johann in Tirol unterwegs, als er auf dem Weg vom Bahnhof in Richtung Dorfzentrum einen 65-jährigen Mann am Fahrbahnrand wahrnahm. Der Fußgänger trat plötzlich von rechts auf die Fahrbahn, der Autofahrer versuchte noch zu bremsen – jedoch zu spät.