US-Demokraten versammeln sich nach Biden-Rückzug hinter Harris

Auch finanziell macht sich breite Unterstützung für Vizepräsidentin Kamala Harris bemerkbar. Ihr Wahlkampfteam meldete bereits 49,6 Millionen Dollar an Spenden.

Washington – Bereits kurz nach dem Ausstieg von US-Präsident Joe Biden aus dem Präsidentschaftswahlkampf haben sich zahlreiche Demokraten hinter Vizepräsidentin Kamala Harris als Ersatzkandidatin versammelt. Am Montag erhielt die 59-Jährige Rückendeckung weiterer einflussreicher Politiker in der Partei. Sie sei „begeistert von der Idee, die Kandidatur von Kamala Harris zu unterstützen“, erklärte die Gouverneurin von Michigan, Gretchen Whitmer.

Auch die ehemalige Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, sicherte Harris ihre Unterstützung zu. Whitmer zählte zu den Politikerinnen, die bei einem Verzicht von Amtsinhaber Joe Biden als Anwärter auf die Präsidentschaftskandidatur gehandelt worden waren. „Lasst uns gewinnen“, hieß es nun in ihrer Erklärung, die auch von den Gouverneuren der US-Staaten Illinois, Minnesota und Wisconsin unterzeichnet wurde. Auch der Gouverneur von Kentucky, Andy Beshear, sprach sich für Harris aus.

Am Sonntag hatte der 81-jährige Biden aus Gesundheitsgründen den Verzicht auf eine erneute Kandidatur erklärt und seiner Vizepräsidentin seine „volle Unterstützung“ dafür ausgesprochen, bei der Wahl im November gegen den Republikaner Donald Trump anzutreten. Harris selbst erklärte, sie wolle die Nominierung „verdienen und gewinnen“.

Bei ihrem ersten öffentlichen Auftritt nach Bidens Rückzug ging die 59-Jährige jedoch nicht auf ihren plötzlichen Aufstieg zur möglichen Präsidentschaftskandidatin ein. Stattdessen würdigte sie bei der Veranstaltung im Weißen Haus Bidens Vermächtnis als „unübertroffen in der modernen Geschichte"“.

In den Umfragen kam die einstige Senatorin bisher nur auf niedrige Zustimmungswerte. Insbesondere zu Beginn ihrer 2021 begonnenen Amtszeit als Vizepräsidentin hatte Harris Schwierigkeiten, an Profil zu gewinnen. Im Wahlkampf hatte sie indes bereits an Bidens Seite mit Auftritten zu zentralen Themen wie dem Abtreibungsrecht gepunktet.