Four Tops-Sänger Duke Fakir ist tot

Der US-Sänger Duke Fakir, Mitbegründer der legendären Soulgruppe Four Tops, ist tot. Der 88-Jährige starb in Detroit an Herzversagen, wie die "New York Times" unter Berufung auf eine Mitteilung seiner Familie berichtete. Der gebürtige Abdul Fakir, als Duke Fakir bekannt, war das letzte noch lebende Originalmitglied der Four Tops. Zu den größten Hits des Motown-Quartetts gehörten in den 60er-Jahren Pop-Klassiker wie "Reach Out, I'll Be There" und "Baby I Need Your Loving".