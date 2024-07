Hitze bringt Wasserstand im Neusiedler See wieder zum Sinken

Im Neusiedler See ist der Wasserstand aufgrund der hohen Temperaturen in den vergangenen Wochen wieder gesunken. Seit Mitte Juni, wo der See mit 115,52 Metern über Adria sogar am langjährigen Mittel kratzte, ist er um 15 Zentimeter auf 115,37 Meter über Adria zurückgegangen. Das sei aber "nicht beängstigend", sondern zu erwarten gewesen, hielt Christian Sailer, Leiter der "Task Force Neusiedler See", fest. Auch für die Fische bestehe derzeit keine Gefahr.