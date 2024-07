150 Meter abgestürzt: 55-jähriger Wanderer im Maltatal tödlich verunglückt

Malta – Im Kärntner Maltatal konnte am Montag ein vermisster Wanderer nur noch tot geborgen werden. Der 55-jährige Mann aus dem Bezirk Spittal an der Drau hatte sich Sonntag früh zu einer Wanderung auf den Gipfel Winterleiten im Maltatal (Bezirk Spittal an der Drau) aufgemacht. Nachdem der Mann nicht zurückgekehrt war, wurde eine Suchaktion gestartet, die am Montag fortgesetzt wurde.