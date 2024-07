Unwetter in Lignano sorgten für Überschwemmungen: Urlauber mussten Strand verlassen

Lignano – Starker Regen und Hagel haben am Montagabend die bei Österreichern beliebte Badeortschaft Lignano Sabbiadoro in der Provinz Udine heimgesucht. Dies verursachte Probleme für Urlauber sowie einige Schäden. Die Wetterbedingungen verschlechterten sich schlagartig am späten Nachmittag, als ein schweres Gewitter über dem friaulischen Badeort niederging. Viele Badegäste mussten den Strand fluchtartig verlassen, berichteten Medien.