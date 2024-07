74-jährige Frau beim Schwammerlsuchen in Oberhofen in den Tod gestürzt

Oberhofen – Eine 74-jährige Frau stürzte am Montag beim Schwammerlsuchen in Oberhofen rund 15 Meter in ein Bachbett und wurde dabei tödlich verletzt. Die Einheimische war am Nachmittag allein im Waldgebiet oberhalb des „Reasnhofs“ und der „Hornbachhöfe“ auf einer Seehöhe von rund 950 Meter unterwegs, als es zum Unglück kam.