Austrian Youth Open im Zeichen der Zukunft

Hechensteiner, der vor fünf Jahren den Staffelstab von „Mr. Bambini“ Robert Köstlinger übernommen hatte, sieht das Turnier gut aufgestellt: „Für viele ist Kufstein das erste internationale Turnier überhaupt.“ Die Liste der illustren Namen, die einst das Racket in der Festungsstadt schwangen und später zu Stars wurden, ist lang. Aus dem heurigen Teilnehmerfeld traut Hechensteiner unter anderem U12-Siegerin Korana Barisic (CRO) viel zu: „Sie hat heuer überhaupt erst ein Spiel verloren.“ Aber auch von U14-Sieger Johannes Nagel-Heyer (GER), der aktuell die U14-Rangliste in Europa anführt, erwartet Hechensteiner einiges. In der U12 schaffte es mit Fabian Leitner indes ein Oberösterreicher ins Finale, er unterlag allerdings dem Australier Novak Palombo. Der Sieg bei den U14-Mädchen ging derweil an Sofia Rachel Kocisova (SVK).