Schwertattacke in Wien: 44-Jähriger verletzt, Täter festgenommen

Wien – Ein 32-jähriger Tscheche hat am Dienstag in der Früh einen 44-Jährigen in einer Wohnung in Wien-Favoriten mit zwei Schwertern attackiert und dem Mann Verletzungen im Oberkörper zugefügt. Das Opfer konnte sich aus der Wohnung retten und alarmierte die Polizei. Der Verdächtige flüchtete nach der Tat nicht und wurde noch in der Wohnung festgenommen, hieß es seitens der Polizei.