Trinkwasser am Wattenberg verunreinigt: Bewohner müssen Wasser abkochen

Wattenberg – Die Einwohner von Wattenberg müssen in den nächsten Tagen ihr Trinkwasser abkochen. Das vermeldete Bürgermeister David Steinlechner in einer Aussendung am Dienstag. Im Zuge einer jährlichen Wasseruntersuchung wurde eine Verunreinigung im Wasserleitungsnetz der Gemeinde festgestellt. Grund dafür seien die Unwetterereignisse der letzten Tage.