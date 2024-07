Unfall am Mieminger Plateau: Auto überschlug sich und landete auf dem Dach

Aufgrund mehrerer Unfälle auf dem Mieminger Plateau kam es am Dienstagnachmittag zu kilometerlangen Staus bei Nassereith und Wildermieming. Ein Unfall hatte sich im Gemeindegebiet von Telfs ereignet, ein weiterer zwischen Mieming und Obsteig.

Mieming, Tefls, Obsteig – Eine 43-jährige Pkw-Lenkerin war am Dienstagnachmittag auf der Mieminger Bundesstraße unterwegs, hinter ihr befand sich ein Klein-Lkw in einer Kolonne, vor ihr ein Fahrradfahrer. Bei Telfs beabsichtigte die 43-Jährige, den Radler zu überholen, beschloss dann aber aufgrund des Gegenverkehrs, den eingeleiteten Vorgang doch abzubrechen und sich wieder in die rechte Fahrspur einzuordnen.