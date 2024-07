Beben in der Führungsebene bei Audi: Binotto neuer Chef beim Formel-1-Team

In Vorbereitung auf den Formel-1-Einstieg hat das künftige Audi-Werksteam überraschend seine Führungsriege umgebaut und den ehemaligen Ferrari-Teamchef Mattia Binotto verpflichtet.

Ingolstadt – Wie der deutsche Autohersteller am Dienstag mitteilte, ersetzt der Italiener ab 1. August den Deutschen Andreas Seidl, den bisherigen Leiter des Projekts in Hinwil/Schweiz. Dort hat das derzeitige Sauber-Team seinen Sitz, Audi steigt erst 2026 offiziell in die Königsklasse des Motorsports ein.