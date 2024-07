Alarmiert und vorbereitet: Flughafen Wien rüstet sich vor Aktion der „Letzten Generation“

Wien – Der Flughafen Wien-Schwechat trifft für kommenden Samstag Maßnahmen, um mögliche Störaktionen der Klima-Bewegung „Letzte Generation" abzuwehren. Das gab der Vorstand des Flughafens, Günther Ofner, bei einer Pressekonferenz am Dienstag bekannt. Die Aktivist:innen der „Letzten Generation" kündigten zuvor für Samstag Protestaktionen auf Flughäfen in mehreren Ländern – unter anderem auch in Österreich – an.