Snoop Dogg fackelt nicht lange rum und trägt das olympische Feuer

Paris, Los Angeles – Der legendäre US-Rapper Snoop Dogg wird einer der Träger der olympischen Fackel vor der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris. Snoop Dogg werde die Fackel am Freitag durch die Straßen des Vororts Saint-Denis tragen, bestätigte Bürgermeister Mathieu Hanotin. Dort finden sich das Olympiastadion und ein Wassersportzentrum. Andere Fackelträger in Saint-Denis sind Schauspielerin Laetitia Casta, Snoop Doggs Rapp-Kollege MC Solaar und der Stabhochspringer Sergej Bubka.