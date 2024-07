„Kürzer arbeiten funktioniert“: Firma mit guten Erfahrungen bei Vier-Tage-Woche

Vier-Tage-Woche und kürzere Arbeitszeiten sind auch in baunahen Handwerksbetrieben möglich.

Die bisherige Erfahrung habe gezeigt, dass die Mitarbeiter motivierter seien, sagt er. „Ich hau’ jetzt vier Tage voll drauf und hab’ dann drei Tage frei“, sei das Motto. Wobei kein Mitarbeiter verpflichtet sei, eine Vier-Tage-Woche anzunehmen. Schon bisher habe sein Unternehmen in Pasching in einem wechselnden Wochenrhythmus von vier bzw. fünf Tagen gearbeitet, daher habe sich die Umstellung nicht so fordernd gestaltet. Arbeitsrechtlich sei es aber durchaus schwierig gewesen, hier gebe es noch Verbesserungsbedarf, kritisierte der Firmenchef.