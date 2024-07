Lkw in Gerlos abgestürzt: Lenker aus Fahrzeug geschleudert und schwer verletzt

Ein Muldenkipper stürzte beim Rückwärtsfahren in über 2000 Metern Seehöhe über einen Abhang. Der Lenker erlitt schwere Verletzungen.

Gerlos – Ein 65-jähriger Mann hat sich am Montag bei einem Arbeitsunfall in Gerlos schwere Verletzungen zugezogen. Zu dem Unglück kam es gegen 15 Uhr auf der Baustelle der neuen Talstation der Teufeltalbahn im Skigebiet Zillertal Arena in rund 2040 Metern Seehöhe.