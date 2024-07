Wollte 25-Jährige in Innsbruck ausrauben: Polizei sucht Verdächtigen

Innsbruck – Eine 25-Jährige erstattete am Dienstag in Innsbruck Anzeige bei der Polizei: Ein Mann habe am Montagabend versucht, sie auszurauben, gab die Frau an. Der Vorfall ereignete sich demnach gegen 21.45 Uhr in der Schmerlingstraße in der Innenstadt.