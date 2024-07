Auto in Schlitters in Graben geschleudert: Mutter und Tochter hatten Glück

Ein schwerer Unfall am Dienstag im Zillertal endete für eine 58-Jährige und ihre Tochter glimpflich. Die beiden blieben unverletzt.

Schlitters – Eine 58-jährige Frau und ihre 17-jährige Tochter kamen bei einem Unfall am Dienstag in Schlitters mit dem Schrecken davon. Die beiden waren laut Polizei gegen 15.40 Uhr auf der B169 Richtung Inntal unterwegs. Die Mutter saß am Steuer, die Tochter auf dem Beifahrersitz.