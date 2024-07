Innsbruck – Der junge Koch eines Innsbrucker Lokals hat sich am Dienstag bei der Arbeit schwere Verletzungen zugezogen. Der 28-Jährige wollte laut Polizei einen großen Kochtopf mit heißem Wasser vom Herd zu einem Waschbecken tragen und kam dabei zu Sturz. Der Deutsche zog sich großflächige Verbrühungen am Körper zu. Er wurde in die Klinik eingeliefert. (TT.com)