60 Feuerwehrleute löschten Waldbrand in Niederösterreich

Ein Waldbrand hat am Dienstagnachmittag rund 60 Feuerwehrleute in Niederösterreich gefordert. Eine Fläche von rund 150 Quadratmetern stand in einem Schwarzkiefernwald in Grillenberg im Bezirk Baden in Flammen. Nach wenigen Stunden war das Feuer gelöscht - auch weil einige Landwirte mit Löschwasser gefüllten Jauchefässern rasch zur Stelle waren, teilte das Bezirksfeuerwehrkommando Baden mit. Die Brandursache ist unklar und wird ermittelt.