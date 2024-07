Unbekannter sprang in Innsbruck auf Auto und beschädigte Windschutzscheibe

Der Pkw-Lenker fuhr mit dem Mann auf dem Dach dann über die Brunecker Straße bis vor dem Hauptbahnhof Innsbruck weiter. Dort hielt er dann erneut sein Fahrzeug an. Der Mann sprang dann unverletzt vom Dach und flüchtete durch die Bahnhofshalle in unbekannte Richtung. Eine rasch eingeleitete Fahndung verlief bis dato negativ. Weitere Erhebungen sind im Gange. Der Schaden am Wagen beläuft sich laut Polizei auf einen vierstelligen Betrag. Personen wurden keine verletzt. (TT.com)