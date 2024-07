Licht und Klang: Ungewöhnliche Konzert-Installation in der Jesuitenkirche Hall

Am Mittwoch, den 24. Juli, lassen die MusikerInnen Barbara Romen und Gunter Schneider in Hall mit einer besonderen musikalischen Aktion aufhorchen – inspiriert von den aktuellen Arbeiten des Haller Künstlers Hellmut Bruch.

Hall – Noch bis 15. September ist das Kunstwerk „Progression und Konstruktivität“, eine monumentale zweiteilige Intervention des Haller Künstlers Hellmut Bruch, im „Kunstraum Jesuitenkirche Hall in Tirol“ zu erleben. Bruch fängt in der Apsis das Licht mittels gelb-orangem, transparentem und fluoreszierendem Acrylglas ein – ebenso in Form einer riesigen Bodenarbeit, einer Plane, die den Mittelgang füllt.