18 Menschen bei Flugzeugabsturz in Nepal ums Leben gekommen

Alle 18 Passagiere der Maschine der Saurya Airlines starben, nur der Pilot überlebte. Angeblich war es ein Testflug, bei dem nur Techniker und Crew an Bord waren. Der Flieger sei auf dem Rollfeld ins Schleudern geraten und habe dann Feuer gefangen.

Kathmandu – Bei einem Flugzeugabsturz in Nepal sind am Mittwoch laut Polizei zahlreiche Menschen ums Leben gekommen. "18 Leichen wurden geborgen, darunter ein Ausländer", gab ein Polizeisprecher gegenüber der Nachrichtenagentur AFP an. Allein der Pilot habe den Absturz beim Start der Maschine vom Flughafen in der Hauptstadt Kathmandu überlebt - er wurde der Polizei zufolge aus dem brennenden Wrack gerettet.

Die Maschine der Fluglinie Sarya Airlines sei Mittwochvormittag gegen 11.15 Uhr (Ortszeit, 7.30 Uhr MESZ) verunglückt, erklärte das nepalesische Militär. Der Flug sei entweder zu technischen oder Wartungszwecken ausgeführt worden, sagte Gyanendra Bhul von der nepalesischen Zivilluftfahrtbehörde der AFP. Weder Bhul noch der Polizeisprecher konnten sagen, welcher Nationalität der beim Unglück gestorbene Ausländer hatte.

Das österreichische Außenministerium ist mit den Behörden in Nepal in Kontakt. Da es sich allerdings um einen Testflug gehandelt hat, bei dem scheinbar nur Crew und Techniker an Bord waren, geht man nicht davon aus, dass österreichische Staatsbürger betroffen sind, so ein Sprecher.

Feuerwehrleute löschen das brennende Flugzeugwrack. © PRAKASH MATHEMA

Flieger komplett ausgebrannt

Das Flugzeug sollte nach Pokhara fliegen, einem wichtigen Tourismuszentrum in dem Himalayastaat. Das Nachrichtenportal "Khabarhub" berichtete, dass der Flieger auf dem Rollfeld ins Schleudern geraten sei und dann Feuer gefangen habe. Bilder der Armee vom Unglücksort zeigten, dass der Rumpf des Flugzeuges auseinandergebrochen und bis auf das Gerüst verbrannt war.

Die Flugindustrie in Nepal hat in den vergangenen Jahren gewaltigen Aufschwung erfahren. Doch angesichts unzureichender Ausbildung und Instandhaltung ist die Sicherheit mangelhaft. Die Europäische Union hat allen Fluggesellschaften aus Nepal wegen Sicherheitsbedenken den Betrieb in der EU verboten. Somit dürfen keine Flieger aus dem Himalayastaat mehr in Europa starten oder landen.

Überdies hat Nepal einige der schwierigsten Landebahnen der Welt, die selbst für erfahrene Piloten eine Herausforderung darstellen. Noch dazu ist das Wetter in dem bergigen Land sehr wechselhaft und sorgt so für tückische Flugbedingungen.