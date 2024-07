Fünfjähriger in Deutschland von Streifenwagen erfasst und getötet

Kassel – Nach einem Unfall mit einem Streifenwagen ist ein Fünfjähriger in Deutschland gestorben. Der Bub wollte am Dienstagabend in Kassel eine Straße überqueren, als ein Polizeiauto mit Blaulicht und Martinshorn ihn erfasste. Rettungskräfte brachten das Kind ins Krankenhaus, wo es seinen schweren Verletzungen erlag.