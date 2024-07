„Fest entschlossen“: Olaf Scholz kündigt erneute Kandidatur als deutscher Kanzler an

Der derzeitige deutsche Bundeskanzler und SPD-Vorsitzender Olaf Scholz will bei der im kommenden Jahr stattfindenden Bundestagswahl erneut deutscher Kanzler werden. Scholz werde „als Kanzler antreten“ und „erneut Kanzler werden“ kündigte er bei einer Pressekonferenz am Mittwoch an.

Berlin – Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz hat eine erneute Kanzlerkandidatur angekündigt. „Ich werde als Kanzler antreten, erneut Kanzler zu werden“, sagte der SPD-Politiker in der traditionellen Sommer-Pressekonferenz deutscher Regierungschefs- und -chefinnen in Berlin. Die nächste Bundestagswahl wäre regulär im Herbst 2025 fällig.

Die SPD sei eine sehr geschlossene Partei. „Wir sind alle fest entschlossen, gemeinsam in den nächsten Bundestagswahlkampf zu ziehen und zu gewinnen.“

Wahldatum festgelegt

Scholz war zuvor gefragt worden, ob er dem Vorbild von US-Präsident Joe Biden folgen wolle, der seinen Verzicht auf eine erneute Präsidentschaftskandidatur angekündigt hatte. „Danke für die überaus nette und freundliche Frage“, sagte Scholz daraufhin pointiert.

Parallel zu den Aussagen von Scholz beschloss das deutsche Kabinett eine Empfehlung, wonach die nächste Bundestagswahl konkret am 28. September 2025 stattfinden soll. Die endgültige Entscheidung trifft in Deutschland der Bundespräsident, er folgt dabei aber in der Regel der Empfehlung der Regierung.

Debatten um Wahltermin

Über den Termin hatte es zuvor Debatten insbesondere in Berlin gegeben, weil am 28. September 2025 eigentlich wieder der Berlin-Marathon stattfinden sollte. Das Sportereignis soll aber nun um eine Woche auf den 21. September vorgezogen werden.