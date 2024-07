Freude an Technik, Forschung und Anwendung

Ein technisch-betriebswirtschaftliches Studium an der FH Kufstein Tirol zeichnet sich durch innovative und einzigartige Studiengänge aus, die an die aktuellen wirtschaftlichen Entwicklungen und Bedürfnisse angepasst sind. Bewerbungen für den Start des Wintersemesters 2024 sind noch bis September möglich.

Etwas konstruieren, mit eigenen Händen bauen, nach eigenen Berechnungen fertigen oder programmieren – das ist es, was die Faszination Technik ausmacht und Träume wahr werden lässt. Genau diese Freude an der Kreativität, den Forschergeist und die Innovationskraft fördert die FH Kufstein Tirol bei ihren Studierenden. In hausinternen Labors können sich die Studierenden in praktischen Übungen verwirklichen. Studien- und Forschungsprojekte, Berufspraktika und die Erfahrung der Lehrenden am Arbeitsmarkt ebnen den erfolgreichen Einstieg in das Berufsleben. Auch ohne die allgemeine Hochschulreife ist es möglich, an der Kufsteiner Fachhochschule zu studieren. Gerade technisch Interessierte haben häufig etwa einen einschlägigen Berufsschulabschluss oder eine abgeschlossene Lehre, aber keine Matura oder Abitur. Für ein Studium an der Kufsteiner FH ist das auch gar nicht unbedingt erforderlich. Wichtigste Voraussetzung ist zunächst das Interesse für den jeweiligen Fachbereich, ob Softwareentwicklung, Immobilien, Energie oder Ingenieurwesen.

Go technical

Innovation und Erfahrung – was klingt wie ein Gegensatz, beschreibt vielmehr die Vielseitigkeit und Impulskraft von Technik. Energie, Immobilien, Web, Produktion oder Produktentwicklung – die FH Kufstein Tirol bietet Studiengänge in all diesen Facetten an. Im Bereich Softwareentwicklung und web-basierte Anwendungen versprechen der Bachelorstudiengang Coding & Digital Design sowie der Masterstudiengang Web Engineering & IT Solutions sichere Arbeitsplätze mit guten Karrierechancen. In beiden Ausbildungsprogrammen wird Wert auf ein ganzheitliches Verständnis von digitalen Applikationen und Anwendungen gelegt, so dass die Absolvent:innen der Studiengänge zu den Umsetzern der digitalen Transformation ausgebildet werden. Damit die Inhalte nicht abstrakt bleiben, betreiben die Studiengänge in verschiedensten Bereichen zielgerichtete angewandte Forschung, die Studierenden gestalten zukunftsweisende technische Entwicklungsprozesse und erarbeiten alternative Lösungsansätze für künftige Herausforderungen.

Karriere-Kick: Job und Studium kombinieren

Ob Beruf oder Familie – ein Vollzeitstudium ist nicht immer möglich, wenn es regelmäßige Verpflichtungen gibt. Die FH Kufstein Tirol bietet mit ihren berufsbegleitenden Studiengängen die Möglichkeit, dennoch ein Bachelor- oder Masterstudium in der Regelstudienzeit zu absolvieren

und der Karriere einen Kick zu verpassen. Die Lehrveranstaltungen finden freitags und samstags statt, die Kosten sind auf den österreichischen Studienbeitrag von knapp 364 Euro pro Semester beschränkt. Verstärkter Einsatz von eLearning unterstützt zudem, Studium und Familie miteinander zu verbinden. Auch in die berufsbegleitende Variante des Studiums sind Auslandsaufenthalte intergiert, meist in Form einer circa einwöchigen Studienreise. Berufsbegleitend an der FH Kufstein Tirol zu studieren bedeutet übrigens nicht, dass eine Beschäftigung in einem Unternehmen Voraussetzung ist. Vielmehr bezeichnet das Attribut berufsbegleitend die Organisationsform, die es ermöglicht, neben dem Studium einen Beruf auszuüben.

Im Herbst schon was vor?

Interessierte können sich mit einem einfachen Online-Anmeldeverfahren noch bis zum 08. September 2024 auf einen Studienplatz für das Wintersemester 2024/25 bewerben. Die Aufnahme gliedert sich für alle Bewerbende in zwei Teile. Im ersten Part werden alle relevanten Daten und Dokumente online in unserem Portal hinterlegt – dazu zählen unter anderem ein tabellarischer Lebenslauf, der Nachweis der Hochschulreife sowie ein Foto. Sind die Anforderungen für den jeweiligen Studiengang entsprechend erfüllt, folgt der zweite Teil, das Aufnahmegespräch. Im zwanzigminütigen Interview gewinnt das Studiengangsteam einen Eindruck über Motivation und Eignung der Bewerber:innen zum Studium. Das Gespräch findet dabei in deutscher und in englischer Sprache statt. Aber keine Angst, es müssen weder Fachfragen beantwortet noch Vokabeln auswendig gelernt werden: Es geht primär darum, sich gegenseitig kennenzulernen. Das Aufnahmegespräch findet – je nach Belieben der Interessierten – entweder vor Ort an der FH Kufstein Tirol statt oder online via MS Teams. Die Information zum Ergebnis erfolgt innerhalb von vierzehn Tagen nach dem Termin.