Bärin im Trentino gefangen und mit Funkhalsband versehen, um DNA zu testen

Nachdem ein französischer Tourist angegriffen und verletzt worden war, soll nun eine genetische Analyse klären, ob die „Problembärin“ KJ1 dafür verantwortlich ist. Zuvor gab es massive Kritik an der vom Landeshauptmann erlassenen Abschussverordnung.

Trient – Ein Bärenweibchen ist im italienischen Trentino mit einer Schlauchfalle gefangen, mit einem Funkhalsband versehen und schließlich freigelassen worden. Genetische Analysen sollen klären, ob es sich um die unter dem Code KJ1 bekannte Problembärin handelt, die für den Angriff auf einen französischen Wanderer in der Ortschaft Dro am 16. Juli verantwortlich gemacht wird, teilte der Trentiner Landesrat am Mittwoch mit.