Wollten gestohlenes E-Bike umfärben: Junge Diebe in Mayrhofen ertappt

Mayrhofen – Beim Versuch, einen Diebstahl zu vertuschen, sind am Dienstag in Mayrhofen zwei Jugendliche aufgeflogen. Ein Mann beobachtete die beiden dabei, wie sie in einem Garten ein E-Bike mit grünem Lack übersprühten. Der Zeuge erkannte das Fahrrad gleich wieder – es gehörte seine Frau und war in der Nacht zuvor samt Kinderanhänger aus dem Garten gestohlen worden.